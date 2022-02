“Cuidado tú me sales con esas cosas”: advertencia de Aida Merlano a su hija

En medio de la controversia, la exsenadora Aida Merlano le ‘jaló las orejas’ a su hija Aida Victoria y le hizo una advertencia a través de un audio de WhatsApp, refiriéndose a la difusión de videos íntimos en las plataformas digitales.

"¿Te das cuenta que a ustedes los ‘influencers’ les gusta todo esto de los escándalos?”, expresa Merlano y agrega: “a mí esas cosas no me gustan. Cuidado tú me vas a salir con una ‘loquera’ de esas”, se le escucha decir a la excongresista en una nota de voz compartida por Aida Victoria a través de historias, en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar, que Aida Victoria es reconocida en redes sociales por su discurso y su posición a favor de las personas que disfruten su sexualidad libremente y exploren con sus parejas como lo prefieran.