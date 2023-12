Sofía Vergara, la estrella barranquillera que ilumina Hollywood

Quizá, solo quizá, hoy no se hablaría de Sofía Vergara si no hubiese hecho aquel famoso comercial y el culpable, o mejor, a quien hay que agradecerle es al director Mario Mitrotti, quien la “descubrió” aunque él no lo considere así.

“Cuando uno tiene la experiencia de haber hecho tantos comerciales, uno sabe quién puede hacer un trabajo excelente. Aunque, nunca imaginé que ella llegaría hasta donde ha llegado”, explicó a EL HERALDO.

Asimismo, dijo que haber hecho más de dos mil comerciales, “ninguno como ese de la gaseosa, esa publicidad fue portada de revistas, se transmitió en muchos países y fue imitado en otros más”.