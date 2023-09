Kanye West, vetado en Venecia tras tener relaciones sexuales en un bote

El rapero Kanye West y su novia Bianca Censori no podrán volver a montar en uno de los numerosos taxis fluviales que gestiona la firma 'Venezia Turismo Motoscafi'. La compañía no se lo ha pensado dos veces a la hora de "vetar de por vida" al controvertido rapero y a su pareja, con la que contrajo matrimonio este año en una ceremonia no vinculante legalmente, después de que el pasado fin de semana el músico tuviera relaciones sexuales y luego decidiera mostrar su trasero al resto de navegantes y a los paparazzi que seguían sus pasos en la ciudad italiana.