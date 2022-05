Kany García vuelve a Barranquilla luego de tres años

Hace dos semanas se estrenó su ultimo sencillo titulado Muero, en colaboración con Alejandro Sanz. Hasta la fecha tiene más de 900.000 visualizaciones en la plataforma YouTube.

“La canción habla del dolor de callar cuando uno ama y las repercusiones que eso tiene, si algo atesoro en esa canción es que me pueda acompañar alguien a quien profundamente he admirado toda mi vida y ha sido un referente en mi vida musical”, expresó García.

En medio de la entrevista, la artista se refirió a sus canciones y la responsabilidad que tiene como artista ante la sociedad.

“Soy privilegiada de poder estar casada con una mujer, tener una vida pública hermosa y es lamentable recibir diariamente cartas de personas de la comunidad (Lgbtiq+) que no viven una realidad al igual que la mía, por eso me es imposible agarrar un micrófono y no poder tomar responsabilidad con este, no puedo callar con mis canciones, para mí callar es ‘morir’, como lo digo en la canción”.