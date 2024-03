Juan Bayona: “Estoy feliz de haber rodado en mi idioma y con este resultado”

En esta 96 edición de los premios de la Academia de Hollywood, la cinta del director español se enfrentará a la italiana 'Io Capitano', la británica 'The Zone of Interest', la japonesa 'Perfect Days' y la alemana 'The Teachers' Lounge'.

Además, Bayona incidió en la importancia de este "proyecto especial", en el que ha trabajado durante diez años.

"La reacción del público con esta película ha sido muy buena. Todos nos han tratado genial, incluida la prensa. La han visto más de 200 millones de personas. ¡Es algo que se escapa a mi entendimiento!", añadió.

Finalmente, el cineasta se atrevió a desvelar cuáles son sus películas preferidas para esta 96 entrega de los Óscar, que comienza a las cuatro de la tarde hora local de Los Ángeles (23:00 horas GMT), y para la que 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, llega como máxima favorita con trece candidaturas.

"Sería muy difícil elegir, pero puedo decir que me gustaron mucho las películas de este año de Martin Scorsese ('Killers of the Flower Moon') y la de Alexander Payne ('The Holdovers')", dijo Bayona.