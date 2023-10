“A Barranquilla regreso para terminar el concierto que dejé inconcluso”

R.

Bueno, se me vienen muchos recuerdos a mi cabeza cuando me hablan de Barranquilla, en ese concierto que me mencionas no pude más, tuve que cantar con un tanque de oxígeno, y desde ahí empezó todo un drama que ya todos conocen. Ahora se viene la historia del regreso, así que va a ser un privilegio, siento mucha emoción de volver al sitio donde casi me fui. A Barranquilla regresó para terminar el concierto que deje inconcluso.