“A Barranquilla iré a celebrar los 100 años de la Sonora Matancera”

R.

Con Celia Cruz, recuerdo mi cumpleaños número 26, estábamos en República Dominicana, en una gira grandísima. Me acuerdo que en el vuelo llevábamos licor y todos me querían hacer la maldad y me dijeron que le ofreciera un trago a Celia, yo abrí una botella y le serví licor, porque me habían dicho que se ponía algo nerviosa y tenía la presión bajita. Pensé que me regañaría, pero le dije que era mi cumpleaños número 26 y me lo aceptó, me sentí muy feliz porque pude celebrar mi cumpleaños con ‘La Guarachera de Cuba’ a 35 mil pies de altura.