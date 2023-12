Jonas Brothers regresan a Colombia después de 13 años

Lo han anunciado a través de sus redes sociales y por un video de su promotora Páramo, que también confirmó que la venta de entradas se abrirá el próximo sábado a las 10:00 hora local (15:00 GMT).

En 'The Tour: Five Albums. One Night', la gira más ambiciosa de la banda que suma 98 presentaciones en 26 países, celebran la publicación exitosa de cinco álbumes que los llevó a alcanzar éxitos internacionales como 'Sucker' y 'Leave Before You Love Me'.