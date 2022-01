“Es mi rebeldía la que me ha dado para vivir de mis sueños”

Jerónimo recibió el 2022 con trabajo. El actor actualmente se encuentra en el municipio de Villa de Leyva grabando, pues es parte del elenco de ‘Pasión de Gavilanes 2’, otra gran producción que promete mostrar qué ha pasado con la vida de las hermanas Elizondo y los Reyes. Allí interpreta a Andrés Reyes, el hijo de Franco y Sarita.

“Sigue siendo un reto para mí como actor que la vida me regale la oportunidad de seguir haciendo historia e interpretando personajes que ya han marcado la vida de las personas, como los de las bionovelas que han sido exitosos. Es un reto y a mí me encanta porque a mí me da miedo y eso es bueno”, reflexionó.

Entre sus planes, además de continuar con su trabajo como actor, también quiere potencializar su faceta como solista en el género urbano.

Está a la espera de lanzar un álbum y aunque aún no tiene seguridad de cuántas canciones o una fecha exacta, estima que esté listo antes de mitad de este año.