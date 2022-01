“Es un privilegio ser el primer colombiano en Rebelde”

Jerónimo Cantillo, que había incursionado en el mundo del vallenato, debió cambiar el acordeón por modernos equipos de producción musical y dedicarse al rap.

También modificó su look y luce muy alternativo. Su corte de cabello es tipo mohicano y se lo tiñó de rubio. También usa faldas y chaquetas. Confiesa que además de darle un giro a su estilo, debió conocer a fondo el rap y apropiarse de este género musical surgido a principio de los 70 en Estados Unidos.

“El rap fue un desafío muy grande porque a pesar de que canto y también hago música urbana, creo que una cosa es hacer composiciones melódicas y otra es interpretar lírica de rap, entonces eso fue algo que estudié durante mucho tiempo. La pandemia me ayudó mucho, todo se paralizó y durante ese tiempo me puse a estudiar el rap y tuve la oportunidad de escribir todo lo que Dixon canta en la serie. Yo me encargué del proceso creativo, agradezco a la producción porque me dieron libertad y eso permitió que el personaje fuera más real porque puse mi alma en el rap. Este fue el mayor reto y lo pude superar de la mejor forma”.

Acerca de la interacción con este elenco internacional que busca igualar lo hecho por Roberta, Mía, Lupita, Miguel, Diego y Giovanni, la generación original de esta serie que con el tiempo se convirtió en un proyecto musical que realizó giras por América, Cantillo afirma que le sirvió para encontrar la esencia de Dixon.

“Aprendí mucho de este elenco del que destaco la juventud, la mayoría de las chicas tienen edades similares a las de sus personajes y eso hizo que fluyeran sus propuestas actorales, en el caso de Andrea, de Azul. En el caso de los demás había que pensar un poco más en cómo sería el comportamiento de un chico de 16 años o de cómo era yo a esa edad. Por fortuna veía mucho en mis compañeras cómo asumían sus conflictos y aprendí demasiado”.

De esta manera el también hermano de Milciades Cantillo, quien encarna a Martín Elías Díaz Acosta en la serie televisiva ‘El hijo del Cacique’, ahora quiere triunfar a nivel internacional y ‘Rebelde 2’ es la oportunidad que tanto esperaba para demostrar su talento actoral y musical.