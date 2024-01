Jairo Martínez: “Ser Rey Momo de la 44 es un honor que me regala la vida”

La espontaneidad misma hizo que la adolescencia le pasara rápido, entra a la universidad y casi al final de la carrera toma un intercambio académico para Estados Unidos, donde dice haber tocado el cielo, pero también rechazado una gran fortuna.

“Yo entro a la universidad a estudiar Comercio Exterior y me va bien, pero yo siempre fui inquieto; mi papá no creía que me iba, pero mi mamá sí estaba convencida de eso, y lo terminé haciendo, y tan de buenas que llegué a la familia Kahn, que era los veintiunavos más ricos de la Florida y no tenían hijos”.

De hecho uno de los recuerdos de Martínez es que con el tiempo sus papás viajan a visitarlo y su papá lo que dice es: “Y yo pensando que acá iba a aprender a valerse por sí mismo y está más cómodo que en Cartagena”.

Luego de un tiempo Jairo decide dejar la carrera en Colombia y quedarse en Estados Unidos, ahí estudia Relaciones Públicas y al graduarse se muda a Miami, todo esto después de que los Kahn le ofrecieron quedarse con ellos y heredar su fortuna.

“Ellos eran una familia judía que se dedicaban al comercio minorista, y la oferta era tentadora, pero a mi la plata nunca me ha motivado más que la libertad, y en ese momento lo que quería era volar así que me fui”.