“Las mujeres somos más fuertes que la histeria”

Si bien, su matrimonio fue apasionado, estuvo cargado de infidelidades y conflictos personales.

“No era agradable físicamente, sino que encima de todo era la cosa más infiel del planeta, que le puso cuernos a la señora Frida hasta con su propia hermana. Entonces, esto para mí es una historia trágica. Si no eres la cosa más divina del planeta, no pidas Barbie en el sentido de: no exijas lo que no está a tu puesto a dar, y ahí me metí con el tema de lo más banal, que es la belleza o el físico, simplemente porque yo me quiero conectar con la gente que se ríe”.