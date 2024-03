Luto en la moda: falleció la reconocida diseñadora Iris Apfel a los 102 años

La noticia fue confirmada por Stu Loeser, un representante de esta icónica figura, quien informó que Apfel tenía 102 años en el momento de su fallecimiento, el cual ocurrió en su residencia en Palm Beach, Florida.

Apfel se destacó por su estilo distintivo, que mantuvo hasta el final de sus días. En una entrevista con The New York Times en 2011, expresó que "cuando no te vistes como todo el mundo, no tienes que pensar como todo el mundo".