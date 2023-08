Guionistas se reunirán este viernes con productores para negociar un acuerdo

Asimismo, en el mismo comunicado, indicaron que “como hemos dicho antes, tenga cuidado con los rumores. Siempre que haya noticias importantes para compartir, las escucharán directamente de nosotros”.

Es de anotar que desde que se oficializó la huelga de guionistas rodajes de grandes producciones como “Stranger Things”, “The Last of Us” y “Andor” han frenado sus actividades. Además, con el agravante de la huelga de actores la situación se complicó para los estudios pues desde ese momento no se realiza ninguna grabación.

La última gran huelga de guionistas se dio en 2007 y duró unos 100 días.