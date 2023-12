Polémico video de hijo de Giovanny Ayala tras robo: “Hay que armarse”

“Yo ya me armé, mi familia ya lo hizo, me he ganado miles de problemas con mi familia porque yo soy de las personas que veo que están robando, yo actúo de inmediato sin importar las consecuencias porque hay que acabar con la delincuencia que nos tiene aburridos”, agregó.

Por último, Ayala hizo una polémica invitación a sus seguidores a que "también se armen" para "combartir esta delincuencia”, despertando una ola de críticas por querer tomar justicia por mano propia.