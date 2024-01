“Hice un viaje de ida y vuelta entre Asturias y Colombia”: Eduardo Romero

"En el año 2017 vine a Colombia por otro motivo, me invitaron a dar una charla en la Universidad Nacional en Bogotá sobre un tema sobre el que he escrito bastante, que es la crítica a la política migratoria y a las fronteras europeas y aprovechando ese viaje, me sugirieron que diese voz a una denuncia que estaban haciendo y que tiene que ver con una paradoja del capitalismo basado en el carbón y el petróleo y los combustibles fósiles que es que Asturias, que es una región carbonera históricamente, ha ido cerrando todas sus minas en base al discurso verde de transición ecológica", dijo en diálogo con EL HERALDO.

Sin embargo, Romero observó que barcos repletos de carbón, con 170.000 toneladas de carbón en sus tripas llegan al puerto asturiano de Gijón, procedente de las minas de La Guajira y el Cesar.

"El libro nace de esta primera investigación de hablar del mundo en crisis ecológica a través del caso concreto este del fin de las minas asturianas y la llegada del carbón colombiano a Asturias".