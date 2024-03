“Si volviera a nacer, elegiría una vez más ser periodista”

En medio del ejercicio, Hernando considera que conoció a personajes increíbles como Gabo, a quien nunca entrevistó, pero lo conoció joven y logró aprender de él un gran consejo: “Un periodista sin pasaporte es como un soldado sin fusil para la guerra”.

Sin embargo, hubo un personaje que todavía lamenta no haber podido entrevistar: Rafael Escalona: “No fui capaz de sacarle las tripas porque venía en plan de viaje y no quería incomodarlo, pero yo era muy joven y todavía me lo lamento”.