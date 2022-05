“Hay mujeres que hacen trabajos enormes que deben ser valorados por la gente”

R.

Me tocó hacer un trabajo muy profundo para localizarlas y entender cómo viven, cómo cuidan a sus familias, qué hacen, qué piensan, algo que nosotros consideramos como una historia de superhéroes, pero no sabemos quiénes son estás agentes encubiertas. Ellas siempre están trabajando en nuestras sociedades, que son tan complejas y no sabemos quiénes son realmente.

Me impresionó mucho conocer la cantidad de mujeres que hacen parte de estos equipos increíbles, nunca me lo hubiera imaginado, el entrenamiento fue muy intenso a nivel físico, mental, operacional, de cómo se manejan las cosas, los ensayos con mis compañeros, los directores, ver qué quería Telemundo-Fox, cómo armábamos esto para que fuera una historia con todas las capas con las que venía escrita y el nivel de producción tan alto, me siento muy afortunada de haber participado en esta serie que tiene todos los elementos tan completos.