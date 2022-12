Hace 40 años Gabo hizo volar mariposas amarillas en Suecia

Fueron más de treinta artistas entre músicos y bailarines que acompañaron a Gabo a recibir su premio. La bolivarense Lourdes Acosta tuvo la fortuna de ser una de las danzantes que bailó con el escritor en el momento cumbre de su carrera.

La bailarina conserva fotografías, libros y objetos del emblemático viaje que recuerda con mucha nostalgia.

“Yo puedo decir que tuve el privilegio de bailar con Gabo y festejar junto a él ese reconocimiento que nos llenó y nos continúa llenando de orgullo, Gabo siempre los felicitaba por representar el folclor del país”.

Lourdes añadió: “Yo no llevé cámara, en esa época era difícil, así que lo primero que le dije a los compañeros artistas con los que viajaba era que yo apenas viera a Gabo lo iba a abrazar y el que pudiera que me tomara una foto, así fue, pero yo no recuerdo cuando pasó, después que regresamos del viaje, me llega la fotografía a mi casa y nunca supe quien la tomó”.