Griselda Blanco, la reina de la coca y de las pantallas

El nombre de Griselda Blanco volvió a la palestra pública, con mayor fuerza, cuando se conoció que la barranquillera Sofía Vergara la interpretaría en una miniserie de Netflix. Desde ese momento la historia de la ‘Madrina’ resurgió.

En esta miniserie de 6 capítulos, se cuenta el auge de esta mujer en los años 70 y 80 y cómo construyó su imperio de drogas en Miami en una dirección del caleño Andi Baiz.

Sobre la producción de la miniserie y contar la historia de esta mujer Sofía Vergara aseguró a EL HERALDO: “Aunque Griselda derribó barreras, definitivamente no es una heroína y no debería ser idolatrada. Entonces, lo que me encantó del proyecto fue explorar la historia de origen de Griselda, la creación de un monstruo”.