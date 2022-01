Globos de Oro 2022: una ceremonia a puerta cerrada

El galardón a la mejor película de animación se lo llevó ‘Encanto’. Durante la noche también participó en dos categorías más como mejor canción original (por ‘Dos oruguitas’ interpretada por Sebastián Yatra) y mejor banda sonora. Esta cinta, inspirada en la cultura colombiana, ha marcado la industria cinematográfica desde su estreno el pasado 3 de noviembre en Los Ángeles, pues también fue prenominada a los premios Óscar 2022 a mejor largometraje animado.

Al margen de polémicas, dos películas fueron las grandes vencedoras de estos Globos de Oro: el wéstern de Netflix ‘The Power of the Dog’ y la nueva mirada a ‘West Side Story’ de Steven Spielberg.

‘The Power of the Dog’ se llevó tres galardones: mejor película dramática, mejor dirección para la cineasta Jane Campion y mejor actor de reparto para Kodi Smit-McPhee.

Por su parte, el remake de ‘West Side Story’ también hizo triplete con los premios a la mejor cinta de comedia o musical, mejor actriz para la hispana Rachel Zegler y mejor actriz de reparto para la también latina Ariana DeBose.

Will Smith derrotó a Javier Bardem (‘Being the Ricardos’) como mejor actor de una cinta dramática por King Richard, pero al intérprete español le quedó el consuelo de ver que Nicole Kidman, su compañera en ‘Being the Ricardos’, ganó el Globo de Oro a la mejor actriz dramática.

Con este, Kidman obtiene su quinta estatuilla y se convierte en la actriz más premiada de los Globos de Oro.

Por otro lado, Andrew Garfield recibió el Globo de Oro a mejor actor en película musical por su sentido papel como Jonathan Larson en ‘Tick Tick ...BOOM!’, una película de Netflix. Hace algunos meses Garfield confesó que dicho personaje “le sirvió de catarsis en su duelo” por la muerte de su madre.

La cinta japonesa ‘Drive My Car’ de Ryûsuke Hamaguchi recibió el premio al mejor largometraje en una lengua diferente al inglés, una categoría en la que también estaba nominada ‘Madres paralelas’, de Pedro Almodóvar.

Alberto Iglesias (‘Madres paralelas’) y Germaine Franco (‘Encanto’) eran las dos cartas hispanas en la categoría de mejor banda sonora, pero el premio fue al final para Hans Zimmer (‘Dune’).

Por su parte, Kenneth Branagh ganó el premio al mejor guion por Belfast y Billie Eilish venció en la categoría de mejor canción por ‘No Time to Die’ de la cinta homónima de James Bond.