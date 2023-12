Gol Gana, la resiliencia hecha película bajo el sello de Taika Waititi

Ser capaz de tomar las riendas de una selección nacional de futbol luego de sufrir una estrepitosa derrota de 31 a 0, el entrenador holandés Thomas Rongen aceptó el reto de transformar a Samoa Americana en un equipo ganador.

Esta cinta llena de motivación, comedia y resiliencia lleva el sello del neozelandés Taika Waititi y es protagonizada por el alemán Michael Fassbender, quien está acompañado por Elisabeth Moss, Oscar Kightley, David Fane, Beulah Koale, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Uli Latukefu, Rachel House y Kaimana.

Y justamente la fecha ideal para llegar a las salas de cine es este 25 de diciembre, pues cuenta la historia de este grupo de personas por las que nadie daba nada, y que logran encontrarse gracias a la comunidad y el trabajo arduo y además el director trabajó con un elenco de artistas predominantemente samoanos a quienes quiere y admira.

El director de películas como Jojo Rabit y Thor explicó que quiso adentrarse en esta historia cuando vio el documental que retrata este caso de la vida real “y me encantó poder ver algo que transcurría en la Polinesia. Me quedó dando vueltas la idea, hasta que decidí que quizá había algo que se podía contar. Empecé a preguntar e invité a Mike Brett y Steve Jamison a viajar a Hawái, donde estaba trabajando en la posproducción, para que me contaran un poco sobre la historia, y sentí que había algo realmente bueno ahí”.

Asimismo, sobre el hecho de poder trabajar con la comunidad samoana comentó que al ser maorí, tienen muchas similitudes entre sí y que además sus idiomas se parecen mucho.

“De niño, la comunidad samoana, con la belleza de su cultura y sus ceremonias centradas en la familia, me parecía realmente mágica. Toda la historia es sobre personas samoanas y muchos de mis amigos de Nueva Zelanda son actores samoanos con los que he trabajado en los últimos 20 años. Fue una gran oportunidad de poder volver a trabajar con ellos y de hecho iba pensando a quién convocar a medida que escribía el guion”.

Finalmente dijo: “Estas historias son importantes para mí por muchas cosas. Así empecé, y estas son las historias que me llevan a un lugar feliz”.