Georgina Rodríguez deslumbra en París con un homenaje para Cristiano Ronaldo

Por: Emilin Quintero

La Semana de la Moda de París siempre es sinónimo de sorpresas deslumbrantes, y este año no fue la excepción.

En el escenario de la moda más prestigioso del mundo, Georgina Rodríguez se convirtió en el centro de atención al desfilar luciendo una camiseta firmada por su pareja, el legendario futbolista Cristiano Ronaldo.

Con un reconocido apego por la moda, Georgina y 'CR7' son embajadores de marcas reconocidas, y su presencia en el mundo de la moda es innegable. La modelo argentina, de 30 años, ha construido un imperio propio, demostrando su talento y estilo en cada paso que da.

Durante su destacada participación en el Paris Fashion Week, Georgina decidió rendir un emotivo tributo a su compañero de vida, desfilando con una creación de Vetements para la colección Women Ready-to-wear Otoño-Invierno 2024/2025.

La modelo deslumbró con un elegante vestido largo de color rojo, inspirando en una camiseta deportiva con la particularidad de la marca Vetements destacado por el icónico número “7” que ha usado durante su carrera Cristiano Ronaldo.

El impacto de esta prenda no pasó desapercibido en la capital francesa, generando conmoción entre los asistentes al evento; pero lo más destacado fue el mensaje personalizado dejado por Cristiano Ronaldo en la parte posterior del vestido: “For the love of my life. Gio x Vetements, Cristiano Ronaldo” (“Para el amor de mi vida”).

Un gesto que trascendió el mundo de la moda, demostrando una vez más la profunda conexión y amor entre esta poderosa pareja y la moda.