Lo drogaron y terminó desorientado: el dramático relato de Sebastián Tamayo

En su relato, dado a conocer a través de un Instagram Live, Tamayo cuenta que decidió ir en solitario a un bar en la noche de Año Nuevo, sin saber lo que su suerte le tenía deparado.

“Lo que pasó me cambió de muchas maneras y me ha hecho pensar sobre los caminos que tomamos frecuentemente", inicia. "Yo el 31 de diciembre decidí ir a un sitio a celebrar estas fechas especiales y en el sitio recibí un trago normal. Se supone que el trago tenía una droga, no sé si es nueva o antigua, pero cuando me di cuenta en la clínica, averigüé que la droga venía de una planta, como la gran mayoría de drogas”, señala Tamayo.