Fieles celebraron eucaristía en nombre de monseñor Tamayo

Además de los creyentes, en el acto solemne también estuvieron presentes delegaciones de todas las realidades eclesiales de la Arquidiócesis de Barranquilla y 12 prelados de distintas diócesis de la Costa.

Religiosos del país también hicieron presencia. Uno de ellos fue el monseñor Luis Manuel Alí, obispo auxiliar de Bogotá y secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, quien dirigió un mensaje por parte del episcopado a monseñor Tamayo en nombre de todos los obispos de Colombia.

"Un fraterno saludo de reconocimiento por tu vida y bendición. Fuiste llamado el sembrador de fe y esperanza. Nos unimos a este homenaje para manifestar su gratitud por la huella que tú has impreso en esta iglesia.

No te has cansado de servir desde aquel 20 de diciembre de 1964 cuando recibiste tu ordenación sacerdotal. Salió el sembrador a sembrar. Desde el día que bajaste de las montañas de Anorí, no has dejado de entregarte a esta tierra que te adoptó como uno de tus hijos más queridos", manifestó el obispo.

El padre de La Catedral metropolitana María Reina, Álvaro García Zapata, también manifestó su admiración por el religioso indeleble del Atlántico.

"Los hombres buenos dejan su pensamiento, sus sueños, dejan huella. A mi me enseñó que cada persona que se acerque a ti, no sé despida sin nada, por lo menos regalale una sonrisa. Yo lo titulo como un hombre de inspiración", puntualizó.