“Con mis películas quise conectar al público con la crítica”: Asghar Farhadi

El reconocido director iraní, doble ganador del Óscar a Mejor película internacional, dio una Masterclass en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias en la que habló sobre lo que busca con su cine.

Lea: ‘La sociedad de la cumbia’, amor y música del Caribe en los India Catalina

Lea: Así puede controlar la ira, según reveló estudio en Japón

Construir un puente entre la opinión del público y la de la crítica, que muchas veces son dispares, ha sido el objetivo del reconocido director iraní Asghar Farhadi con las películas que ha hecho a lo largo de su trayectoria.

Así lo dio a conocer el cineasta doble ganador del premio Óscar a Mejor película internacional en una Masterclass dictada en el Patio Central del Centro de Formación para la Cooperación Española en el marco de la edición 63 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

En medio de su conversación con Ansgar Vogt, director creativo del FICCI, el célebre iraní ahondó en lo que ha buscado con su cine y cómo ha construido sus relatos que han logrado unir a críticos y público.

Lea: ‘Positivo Negativo’, del barranquillero David Aguilera, se estrena en el FICC

“Procuré conectar el público con la crítica, no me interesaba que la crítica dijera que esta película es muy buena, pero que el público no la quisiera ver. Como yo vengo del mundo del teatro es el público en una obra de teatro que te da todo lo que necesitas para una obra, así que después de esta película procuré contar historias que pudieran sentir, que el público se pudiera conectar”, detalló el cineasta.

Seguidamente el director explicó lo que él considera la clave para poder lograr construir este puente y esa comunión entre ambos sectores tan dispares. Aunque reconoció que existen varias maneras, él principalmente pone el acento en las historias y no en los personajes.

Lea: La historia de Amy Winehouse llega al cine

“Todas las personas alrededor del mundo aman escuchar y contar historias y todo está conectado con la manera en la que te cuentas tu historia. Así que he intentado, en mi historia, ser como una estructura clásica. He puesto una estructura clásica y me importan más las historias que los personajes. Por eso cuando estoy escribiendo, empiezo con la historia No me importa quién sea el personaje, estoy tratando de contar una historia que si la contara a alguien en el teléfono él o ella no se enloquecerá”.