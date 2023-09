Poor Things: Emma Stone brilla en una fábula gótica de liberación femenina

Rodada en platós, Lanthimos despliega una exuberancia visual en la construcción de decorados que convierte Lisboa, París o Londres en versiones distópicas de sí mismas, salta del blanco y negro al color, de lentes normales al gran angular.

“Lo primero que hago es ver qué me pide la historia pero es cierto que en términos cinematográficos me interesa desarrollar un estilo y llevarlo más allá en cada película”, ha afirmado. “Se trataba de hacer algo diferente, un mundo adecuado para ella no podía ser el mundo tal y como lo conocemos”.

El humor negro, un toque de perversión y el absurdo, también son elementos de su filmografía que se repiten en “Pobres criaturas”.

“Me nutro de lo que observo, leo e imagino, hay algo absurdo en todos los comportamientos humanos, y en la sexualidad también, me parece algo natural”, ha dicho.