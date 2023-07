Bradley Cooper, David Fincher, Sofía Coppola competirán por el León de Oro

Larraín regresará a la Mostra después de obras como “Post Mortem” (2010) o “Spencer” (2021), esta vez con “El conde”, en la que representa al dictador Augusto Pinochet como un vampiro, según explicó el director del festival, Alberto Barbera, en rueda de prensa.

Franco estrenará la película independiente “Memory”, de la que nada se sabe y nada se ha querido avanzar. Solo que está ambientada en una Nueva York que será “un tercer personaje” junto a sus protagonistas, Jessica Chastain y Peter Sasgaard.

Bradley Cooper, que ya estrenó en la Mostra su debut en la dirección, “A star is born” (2018), competirá con “Maestro”, protagonizada por Carey Muligan sobre la vida marital del músico Leonard Bernstein, al que interpreta el director.

Sofia Coppola por su parte estrenará “Priscilla”, sobre la esposa de Elvis; David Fincher, “The killer”, protagonizada por Michael Fassbender, y Michael Mann con la esperada “Ferrari”, con Adam Driver y Penélope Cruz, sobre el fundador de la escudería.

La Mostra también alumbrará “la sorpresa” del japónés Ryūsuke Hamaguchi dos años después de ganar el Óscar con “Drive my car”. Su nueva película se titula “Evil does not exist” y habla de la lucha medioambiental de un pueblo contra una constructora.

El griego Yorgos Lanthimos volverá a Venecia después de “The Favourite” (2018) con “Poor Things” con una Emma Stone “desatada” como una “Frankenstein femenina” pero que no podrá pasar por la Ciudad de los Canales por la huelga de actores y guionistas de Hollywood, según adelantó Barbera.