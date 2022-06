Faltan 91 años para la equidad en las labores del cuidado

De acuerdo con la doctora en Estudios de Género María Nohemí González, el trabajo doméstico y de cuidado carece de valor social.

“Evidentemente el trabajo de cuidado de las mujeres no ha estado valorado, primero no ha estado valorado en el entorno de las familias y en la sociedad en general. Se ha confundido como actos de amor, deber ser de las mujeres, obligación natural, pero no es así. Las mujeres estamos dejando de cuidar, estamos reclamando el derecho a no cuidar. ”, sostuvo la especialista.