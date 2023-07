Falleció Randy Meisner, bajista original de The Eagles, a los 77 años

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado publicado en la página oficial de su exbanda en el que se detalló que el deceso del músico retirado había sucedido la noche del 26 de julio.

"Randy fue una parte integral de los Eagles y contribuyó decisivamente al éxito inicial de la banda. Su registro vocal era asombroso, como queda patente en su balada característica, 'Take It to the Limit'", se lee en el boletín.

The Eagles nació en la ciudad de Los Ángeles (California, EE.UU.) en 1971 formado por Meisner, Glenn Frey (1948-2016), Don Henley y Bernie Leadon.