‘Euphoria’: este es el calendario de los nuevos episodios de la temporada 2

Los nuevos capítulos de la segunda temporada se irán publicando cada domingo. A continuación, el calendario de capítulos que se podrán disfrutar por la plataforma de HBO y HBO Max

Trying to Get to Heaven Before They Close the Door' - 10 de enero de 2022.

'Out of Touch' - 17 de enero de 2022.

'Ruminations: Big and Little Bullys' - 24 de enero de 2022.

Episodio 4. Aún sin título - 31 de enero de 2022.

Episodio 5. Aún sin título - 7 de febrero de 2022.

Episodio 6. Aún sin título - 14 de febrero de 2022.

Episodio 7. Aún sin título - 21 de febrero de 2022.

Episodio 8. Aún sin título - 28 de febrero de 2022.