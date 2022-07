Estudiantes desarrollan algoritmo para detectar leucemia mieloide

La alumna reiteró que el colegio no debe ser un lugar que frustre y maté sueños, al contrario, debe ser un escenario que permita desarrollar los talentos ocultos de los estudiantes. “Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto que me ha permitido no solamente aprender mucho, sino que también me ha motivado a ser una ciudadana que agrega valor a su comunidad”, sostuvo Coronel.

Para formar los cimientos de esta iniciativa, los jóvenes de la institución han venido realizando reuniones con Arkangel Ai, en las que debaten cómo funciona el tema técnico a la hora de desarrollar el algoritmo.

Para exponer de manera sencilla qué es un algoritmo, la presidente y cofundadora de Arkangel Ai, Laura Velásquez, dijo que se puede asimilar a las cosas nuevas que se les enseña todos los días a un niño, como que el cielo es azul, que los caballos tienen cuatro patas, que el fuego quema etc.

Velásquez mencionó que estas tecnologías funcionan igual, solo que se le enseña a un programa con imágenes, videos o cualquier otro tipo de información, sobre enfermedades, entonces ellos aprenden como niños sobre la malaria, el cáncer, la covid u otra enfermedad.

“Nosotros pensamos que la educación necesita un cambio y este proyecto, que aún no sabemos cuál será el resultado, va a tener un impacto muy grande en los niños, porque ellos están empezando a pensar de una manera diferente y están aprendiendo a identificar problemas en sus comunidades y ser gestores de las soluciones”, indicó Velásquez.

De acuerdo la cofundadora, iniciativas como esta busca que los niños y niñas aprendan sobre cómo se desarrolla un modelo de inteligencia artificial.