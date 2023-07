¿La película de Barbie es apta para todo público?

La cinta, protagonizada por Margot Robbie (Barbie) y Ryan Gosling (Ken), llega a EE. UU., Europa y diversos países de Latinoamérica este jueves, 20 de julio, con grandes posibilidades de convertirse en uno de los títulos del año, a pesar de que la huelga del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) haya ensombrecido su última semana de promoción.

La película contó con un presupuesto de 100 millones de dólares para materializar una obra que continúa el legado de hasta una treintena de versiones audiovisuales de la famosa muñeca, que fue animada por primera vez en el especial para televisión ‘Barbie and the Rockers: Out of This World’ de 1987.

La película se basa en la historia de Barbie (Margot Robbie) quien tras ser expulsada de ‘Barbieland’ por no ser una muñeca de aspecto perfecto, decide llegar al mundo humano en búsqueda de la felicidad, en una aventura en la que es acompañada por Ken (Ryan Gosling).