Estos son los ganadores Noche de Orquestas 2024

La artista cordobesa, e hija adoptiva de Cartagena, Miriam Negrete se alzó con el primer premio en la categoría folclor.

“Después de tanto esfuerzo, después de esa perseverancia y constancia que me caracteriza, con un excelente acompañamiento de mis compañeros, doce músicos que hacen que el escenario se llene de alegría, que hacen que el escenario mueva fibras cantando la música de traición, que no debe perderse. Me postulé este año a hacerle un homenaje al maestro Lisandro Mesa y a la niña Emilia”, dijo a EL HERALDO.

Los hizo gracias a la canción Con mi Tambora, del maestro Rubén Darío Álvarez, que es una alegoría que se le hace al Carnaval de Barranquilla, con la brisa de Magdalena.

“Esthercita debe estar feliz porque su legado permanece. Entonces fue un matrimonio maravilloso que hicimos en el escenario, donde nunca mostramos la debilidad, donde solamente con una mirada o con una sonrisa, ya sabíamos lo que teníamos que hacer”.