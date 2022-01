“En el Carnaval de Pasto el público recorre los desfiles”

La reina del Carnaval de Negros y Blancos 2022, Susana Villota Melo, se mostró feliz por ser parte del renacer de esta fiesta y que desde diciembre que fue nombrada como soberana, ha insistido fuertemente en el tema de vacunación.

“Me he convertido en una embajadora de la vacunación, he visitado varios puntos y también lugares estratégicos de la ciudad para motivar a los amantes de la fiesta a que estén protegidos contra este virus que aún no se ha marchado, por eso todos debemos estar con tapabocas y el esquema completo de vacunación”, dijo la joven de 22 años, nutricionista y dietista de profesión.

Andrés Jaramillo también señaló que de momento no se han presentado casos positivos para Covid-19 que los obligue a cancelar los conciertos, aclarando que la presentación de Paola Jara, que en las últimas horas reportó que dio positivo al coronavirus, fue contratada por una empresa privada.