Estados Unidos es la nueva Miss Universo 2022

Luego de una gran velada en el Centro de Convenciones Morial, de New Orleans, la señorita Estados Unidos, R'Bonney Nola se impuso como la nueva Miss Universo en la edición 71 del concurso. De esta manera obtiene para su país la novena corona que lo convierte en el más ganador del certamen.

La primera ganadora fue Miriam Jacqueline Stevenson, quien se convirtió en Miss Universo 1954, mientras que la reina más reciente fue Olivia Culpo, Miss Universo 2012.

La ganadora del concurso sucede a la india Harnaaz Sandhu, Miss Universo 2021, y tendrá la misión de ser la cara de una nueva etapa de la organización del concurso enfocada en defender la equidad de género y los derechos de las mujeres.



Como primera y segunda finalista fueron escogidas, respectivamente, Miss Venezuela Amanda Dudamel, y Miss República Dominicana Andreína Martínez.



Estas tres candidatas salieron de un grupo de 16 semifinalistas, entre las que también estuvieron las candidatas de España, Haití, Australia, Laos, Sudáfrica, Portugal, Canadá, Trinidad y Tobago, Curazao, India y Colombia. Luego el grupo se redujo a cinco con la tres finalistas mas Puerto Rico y Curazao.

R’Bonney Gabriel es una modelo oriunda de San Antonio, Texas. Actualmente, tiene 28 años y cuenta con una licenciatura en Diseño de Moda e Indumentaria en la University of North de Texas, de dónde se graduó en 2018.

Es hija de una estadounidense y un filipino, quien llegó a la Unión Americana con tan sólo 20 dólares en su bolsillo, pero logró superarse y cursar un doctorado en Psicología por la Universidad de Houston.

La nueva Miss Universo logró portar la nueva corona de la edición. El diseño es novedoso. La diadema, elaborada en oro de 18 quilates, lleva diamantes y zafiros, y está avaluada en USD6 millones.

Además de la corona y convertirse en una celebridad mundial, la reina ganadora recibirá un monto de USD250 mil en premios, buenos contratos con las marcas patrocinadoras, viajes por el mundo (en primera clase), un año de cobertura en materia de productos de belleza y moda, joyas e invitaciones a los grandes eventos y estrenos.

Las aspirantes a ser la Miss Universo número 71 fueron seleccionadas en razón de los puntajes obtenidos durante desfiles en traje de gala y traje de baño en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial de la ciudad de Nueva Orleans.



El jurado, formado por el rapero y cantante de Hip-Hop Big Freedia, la periodista y presentadora cubana Myrka Dellanos, la Miss Universo 2010 Ximena Navarrete, de México, la ejecutiva de la empresa Roku Sweta Patel, la Miss Universo 1998 Wendy Fitzwilliam, la actriz y periodista Emily Austin y la CEO y fundadora de O Skin Med Spa Olivia Quido, evaluó a las finalistas y les hizo posteriormente una sesión de preguntas.



La primera en contestar fue la venezolana Amanda Dudamel, quien dijo que poder “mantenerme a mí misma como diseñadora, sin escuchar a los que me decían que era imposible” ha sido el mayor reto que había afrontado y superado en su vida.



Por su parte, Miss Estados Unidos R'Bonney Gabriel indicó que le pediría a la Organización Miss Universo que “incremente la edad de las candidatas que pueden participar. Tengo 28 años y es el límite actualmente. Mi lema es ‘si no es ahora, cuándo’ y es el momento de que las mujeres no seamos definidas por la edad”.



Miss República Dominicana Andreína Martínez es una activista a favor de la equidad y el aborto seguro dijo que el mayor obstáculo para las mujeres en su país “es el acceso a la educación”.



Para decidir quién será la nueva Miss Universo y el orden de las finalistas, las tres candidatas deberán contestar la misma pregunta.



Antes del desfile de las semifinalistas, la nueva dueña de la Organización Miss Universo, la multimillonaria tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip, aseguró que este sábado comenzaba “una nueva etapa del Miss Universo, hecho por mujeres para mujeres” y relató cómo había “transformado el dolor” de haber sido rechazada como mujer transgénero en éxitos.