Esposa de Egidio Cuadrado cuenta la verdad sobre la salud del acordeonero

EL HERALDO dialogó con Fanny Maldonado, esposa del destacado acordeonero, quien aclaró que los rumores surgidos en distintos medios de comunicación no son ciertos y contó la realidad del estado de salud de esta leyenda viva de la música vallenata.

“Han dicho que duró tres días en UCI, que ha estado intubado, que se está muriendo, pero todo eso es falso. Lo trajimos porque estaba presentando un dolor en la parte derecha de la cintura, le fueron practicados unos exámenes médicos y se le detectó una masa, por lo que fue necesario practicarle una cirugía con el objetivo de tomar una muestra, o lo que le llaman biopsia”.

El maestro arribó a Bucaramanga el pasado 18 de diciembre del 2023 para realizarse una serie de exámenes y en ese chequeo médico de rutina le fue detectada la masa en su cuerpo.

Maldonado agregó que tras ser sometido a la biopsia, el maestro está recuperado y que los médicos le han comunicado que posiblemente este fin de semana sea dado de alta.

“En el nombre de Dios tenemos Egidio Cuadrado por muchos años, anímicamente está bien, come divinamente, lo único que no queremos es que hable mucho porque se fatiga, por eso yo estoy al frente de todo, les quería dar un parte de tranquilidad a sus seguidores sobre su salud, así que les digo que no se preocupen que él está bien, y les agradezco tantas muestras de cariño”.