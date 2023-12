Escritor colombiano llega con su libro a la Biblioteca de Gabo en Barcelona

Además, resalta que el rescate de la memoria es una obligación de quienes escriben y analizan este tipo de realidades.

“Los pueblos tienen derecho a perdonar, pero a lo que no tienen derecho es a olvidar. Muchos de nuestros jóvenes, mis hijos por ejemplo, no tienen ni idea de qué pasó en 1979. Ese es un periodo aciago en la historia de nuestro país que no lo podemos olvidar”.

A partir de las 6:30 p.m. (Hora España), el escritor podrá llevar a cabo esta conversación en la Biblioteca Gabriel García Márquez, inaugurada en mayo de 2022, especializada en literatura latinoamericana, y lleva el nombre del Premio Nobel de Literatura colombiano, que residió en Barcelona de 1967 a 1975.

“Soy consciente de que es un muy buen trabajo y lo ha reconocido la profesora Emilia Perazzi, que es un referente mundial en el tema de la literatura. Y te digo que sí porque, como te digo, soy consciente de que es un trabajo importante. La Biblioteca está enfocada en la literatura latinoamericana. Entonces esto tiene mucho que ver con ese tema, con la línea de acción básica de la biblioteca. Y efectivamente dejamos el libro en depósito allí”.