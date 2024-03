En un mensaje cargado de emotividad, la artista compartió cómo el proceso de componer este álbum se convirtió en un viaje de sanación personal. Shakira describió cómo cada canción fue una pieza fundamental en su proceso de reconstrucción personal.

“Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”.

En una nueva entrevista concedida a Apple Music, la barranquillera contó cómo han sido los días de trabajo en este duodécimo álbum que está a punto de ver la luz. No hubo espacio para los términos medios, trabajó día y noche para construir una producción de talla mundial.

“Ayer llegué a casa a las 7 de la mañana. Mis hijos ya estaban esperando por mí. Así que comí con ellos, me quedé con ellos. A veces no me voy a dormir hasta que es su hora de dormir porque quiero pasar tiempo con mis hijos y ponerlos a dormir. Es la primera vez que tengo que lidiar con tanto como madre soltera”.

Shakira afirmó que nunca tuvo la intención de que el álbum se convirtiera en algo conceptual. Sin embargo, cada canción retrata algunos pasajes de las experiencias difíciles que ha tenido que confrontar.

“Nadie planea pasar por tantas dificultades y las experiencias de vida complejas que tuve que pasar. Pero la vida te da limones, tienes que hacer limonada. Intenté hacer lo máximo de esas experiencias traumáticas y, de alguna manera, sublimar muchos deseos y elaborar mis propias frustraciones, mi angustia, mis sentimientos de desilusión y transformarlos en algo productivo, en creatividad, en resiliencia y fuerza”.

Define la música como un medio para canalizar y expresar sentimientos profundos, así como para encontrar curación y fortaleza a través del proceso creativo.

“He curado a través de esta música y todavía la estoy curando. Es un proceso, pero la música definitivamente ha jugado un papel muy terapéutico. Dije que cuando escribo música es como ir al terapia, pero sale más barato”.

Para Shakira, sus seguidores no son solo espectadores, sino una parte integral de su viaje personal y artístico. En sus propias palabras, son su fuente de inspiración y fortaleza, su motivación para seguir adelante incluso en los momentos más desafiantes.

“Este ha sido un proceso muy visceral, la creación de este álbum, la creación de cada una de estas canciones. Y no he creado estas canciones por mí misma. Este ha sido un proceso en el que mi audiencia también ha jugado un papel importante porque mientras estaba pasando por estas situaciones de vida complejas, ellos estaban ahí apoyándome emocionalmente, dándome su respuesta. Y también estaba encontrando a mí misma reflejada en sus propias experiencias”.

La cantautora también hizo una reflexión profunda sobre su experiencia con la ausencia de un esposo y cómo esta situación ha impactado su vida y su creatividad.

Describe una sensación de liberación y una compulsión renovada hacia su arte desde que está sin pareja, sugiriendo que esta nueva libertad le ha permitido enfocarse completamente en su trabajo y en su pasión por la música.

“Es bueno no tener un esposo porque no sé por qué me estaba atorando. Sí, ahora me siento como trabajando. Me siento como escribiendo canciones. Me siento como haciendo música. De alguna manera, me siento más completa ahora. Me siento como los fans han demostrado su lealtad y demostrando su amor”.