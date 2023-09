Luciendo una pollera, la reina del Carnaval 2024 recibió su grado

La reina pisará suelo barranquillero la mañana de este domingo, mientras termina de celebrar ambos acontecimientos en la capital del país.

En diálogo con EL HERALDO, el diseñador, Alfredo Barraza, contó que la confección del atuendo tuvo una duración de ocho horas.

“Yo pensé que me estaban tomando el pelo, no que era verdad y le digo, yo tengo aquí hecha la base de una pollera que te la puedo acomodar con un crop top para que sea rápido y le entallé la falda porque ella quería la falda pegadita, porque fuera ancha para la compras que ella no quería y se hizo el crop top y estuvo lista a las 3 en punto estaba maquillada, peinada y vestida, posando en escalera para irse para la Javeriana a recibir su diploma”.

Se trata de una pollera intécnica de pata de cabra color ivory y se trata de una falda cortada completamente al sesgo y un top o crop top de escote recto y complementa esta primera salida real con un tocado a tono.