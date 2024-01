¿En dónde ver las películas nominadas a los Óscar?

Amazon Prime Video

Golda – Mejor Maquillaje y Peluquería

Apple TV+

Killers of the Flower Moon / Los asesinos de la luna – Mejor Película, Dirección, Actriz, Actor de Reparto, Diseño de Vestuario, Canción Original, Score Original, Diseño de Producción, Edición, Fotografía

Disney+

Elemental – Mejor Película Animada

Guardians of the Galaxy Vol. 3 / Guardianes de la Galaxia Vol. 3 – Mejores Efectos Visuales

Indiana Jones and the Dial of the Destiny / Indiana Jones y el dial del destino – Mejor Score Original

HBO Max

Barbie – Mejor Película, Actriz de Reparto, Actor de Reparto, Guion Adaptado, Canción Original (x2), Diseño de Producción, Diseño de Vestuario

Spider-Man: Across the Spider-Verse / Spider-Man: A través del Spider-verso – Mejor Película Animada

Netflix

The After – Mejor Corto Live Action

American Symphony – Mejor Canción Original

El Conde – Mejor Fotografía

Maestro – Mejor Película, Actor, Actriz, Guion Original, Sonido, Maquillaje y Peluquería, Fotografía

La memoria infinita – Mejor Documental

La sociedad de la nieve – Mejor Película Internacional, Maquillaje y Peluquería

Nimona – Mejor Película Animada

Nyad – Mejor Actriz, Actriz de Reparto

Rustin – Mejor Actor

The Wonderful Story of Henry Sugar / La maravillosa historia de Henry Sugar – Mejor Corto Live Action