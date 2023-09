“Vivir de la fotografía es un gran reto”: Emilio Yidi

Después de ese momento continuó tomando clases hasta que se graduó, y por la emoción de estar en un país diferente se quedó viviendo en norteamérica. Trabajó en muchos proyectos diferentes, sin embargo, un incidente lo haría regresar.

“Recuerdo que estaba trabajando en una agencia de publicidad muy importante en la Florida, cuando sin saberlo, se baja del ascensor una de las dueñas de la empresa con cuatro perros y uno de ellos se ensucia en el piso y ella me pide que lo recoja, a lo cual me negué”.

Al ser despedido la frustración de que no le tratasen con dignidad lo hizo llamar a su papá, y con su aprobación Emilio regresó a Colombia, no tenía ningún plan en mente, solo probar suerte a ver qué pasaba.

“Cuando regresé a Barranquilla no tenía nada claro, pero se me presenta una oportunidad con Adela de Char, querían lanzar a Viviana Char de Señorita Atlántico y por recomendación de mi mamá me pusieron a mí a hacer las fotos, y como Adela era la dueña de la Joyería Moderna la colgó ahí y empezaron a salirme varios trabajos”.

Según lo que recuerda Yidi la foto de Viviana se imprimió en gran formato a blanco y negro y fue aviso de la casa joyera, y desde ese momento todas las reinas querían que él hiciera sus fotos, incluyendo las soberanas del Carnaval de Barranquilla.