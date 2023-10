Emiliano Zuleta Baquero fue ganador absoluto con ‘La gota fría’

Al indagarle a Carlos Vives por esta extraordinaria canción manifestó. “Primero déjeme decir que la música vallenata por su mensaje y receptividad tiene la más grande acogida, más cuando se interpreta lejos del país. Además, al imaginar las historias y lugares donde nacieron esos cantos, es motivo de felicidad. También poder reflexionar que el trabajo de todos no ha quedado en el olvido”.

Al insistirle en la pregunta señaló. “Hablar de Emiliano Zuleta y Lorenzo Morales es algo maravilloso porque el primero hizo la canción y el segundo fue el protagonista. Es una obra que llama la atención y siempre me la piden en cada concierto que realizo, especialmente en el exterior. Es un homenaje a estos juglares que nunca imaginaron pasar de la provincia a lugares lejanos”.

…Y pensar que aquel suceso partió de una rivalidad musical por demostrar que uno tocaba más que el otro, pero todo quedó en diversas canciones porque ellos fueron grandes compadres. Incluso, al morir en Valledupar Emiliano Zuleta Baquero, el domingo 30 de octubre de 2005, Lorenzo Morales dejó de tocar su acordeón.

De esta manera sigue flotando en el firmamento vallenato aquel famoso verso. “Me lleva él o me lo llevo yo, pa que se acabe la vaina”. Y añade más adelante. “Moralito, Moralito se creía que él a mí, que el a mí me iba a ganar, y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría”…

