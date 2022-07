En Riohacha, Elder Dayán Díaz lanzó su nueva producción “Para Ustedes”

“Esa fue una canción que me gustó hace mucho tiempo y por eso llamé al maestro Franklin Moya para grabarla y aunque me ofreció otras, yo le dije que quería esa, porque era la que más me gustaba”, añadió Elder.

Por su parte Lucas, indicó que el título de la producción surgió en medio de una la primera sesión de fotos que tuvieron y de manera espontánea al hacer un saludo para alguien en un video, aunque habían hablado la posibilidad de ponerle el título de una de las canciones.

“Es un título que nos representa mucho porque para nosotros lo más importante son ustedes, el público”, expresó el acordeonero.

El lanzamiento oficial será el próximo 23 de mayo en el parque de la Leyenda Vallenata en Valledupar, donde los artistas esperan que estén un gran número de sus seguidores a quienes les presentarán las canciones de este, que es el primero trabajo que graban juntos, pero el sexto en la carrera musical de Elder Dayán.