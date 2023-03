El talento de Sofía Carson brilló en la gala de los Óscars 2023

En uno de los primeros actos que se presenciaron en la ceremonia de los premios Oscars 2023, la cantante apareció en escena interpretando la canción ‘Applause’, que se encuentra nominada a este galardón en la categoría de ‘Mejor canción original’.

Carson estuvo acompañada de la compositora de la canción, Diane Warren, que está incluida en la cinta Tell It like a Woman, siendo la nominación número 14 en la carrera de la norteamericana.

Esta canción compite por el Oscar con "Hold My Hand" ("Top Gun: Maverick"), "Naatu Naatu" ("RRR"), "This Is Life" ("Everything Everywhere All at Once") y "Lift me up" ("Black Panther: Wakanda Forever ").

El tema, que fue lanzado en diciembre de 2022, ha sido reconocido como un himno para las mujeres.