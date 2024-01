El talento barranquillero que se impuso en los Globos de Oro

Allí, en medio de la fiesta, celebrando sin aún saber por qué la vida la había puesto ahí, un amigo la sorprendió con su felicitación. “Yo no entendía, ¿por qué felicidades, si no tengo nada?, y me pasa la publicación y fue bastante sorprendente la verdad”.

Luego, cuando ya los días han pasado y ha tenido la oportunidad de reflexionar, Geraldine reconoce: “No es un sueño cumplido porque no me lo esperaba, pero sí quiero que me pellizquen. Jamás pensé que terminaría trabajando para Ghibli, es algo mágico y se debe ir mirando de a poco. Sí es una meta cumplida”.