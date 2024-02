El regreso triunfal de una conquista que se gesta el Martes de Carnaval

Los habitantes del sur redescubren y revitalizan esta herencia cultural, enriqueciendo sus raíces con nuevos matices y expresiones. En lugar de los elaborados palcos, son las terrazas y los balcones los lugares privilegiados desde donde se contempla el desfile de comparsas y disfraces, mientras las risas y los cánticos prenden la rumba.

“Los Martes de Carnaval, hace más de 70 años, se hacía de manera clandestina un encuentro en lo que hoy es el Parque Almendra, que antes era la Plaza 7 de Abril o Plaza Barranquilla. Se encontraban las danzas de congo de manera clandestina. Háblese de la burra mocha, el torito, el Congo Grande y había una batalla campal para ver quién le quitaba la bandera al otro grupo. El que le quitara la bandera a los otros grupos era la danza más fuerte y más prestigiosa”.

Ante ello, decidieron utilizar el nombre de conquista, no para fomentar confrontaciones, sino para integrar a todo el patrimonio en un mismo desfile.

“Vienen grupos folclóricos de la Vía 40, de la 84, del Suoccidente, los grupos nuestros. Y ese día se concursa por el trofeo Joselito Carnaval de Oro. Entonces, este evento en los últimos 22 años se viene haciendo desde el bulevar de la 8 hasta el Barrio Simón Bolívar, atravesando las Palmas, La Unión, Santa Elena, Las Nieves, Rebolo, hasta Simón Bolívar”.

Pero es en los bordillos, bajo la sombra de los árboles donde el Carnaval alcanza su máxima expresión de autenticidad. Aquí, no hay barreras ni distinciones; todos son partícipes de la celebración, compartiendo la alegría y la efusividad que caracterizan a estas festividades.

“Pero hace tres años no se hace, porque primero hubo un año de pandemia y después fue un año atípico (el carnaval se hizo en marzo). Entonces como que no había mucho ambiente para eso. El año pasado no se pudo realizar porque había el tema de las extorsiones; entonces, los integrantes de los grupos folclóricos estaban temerosos”, puntualizó Blanco.