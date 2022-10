El pintor cataquero que plasma en sus obras el Realismo Mágico

Wilfrido Polo, artista plástico, expresó la admiración que siente hacia su amigo Merchán.

“Melquin es un gran artista. Sus pinceladas son puro Realismo Mágico. Esos colores y matices que le da a esa realidad llevan a uno a meterse en su obra. Mi admiración primero como persona y luego como artista, un gran artista que ha dejado el nombre del Magdalena en alto”.

Polo añadió: “Es un muchacho que ha marcado la diferencia y se ha destacado por medio de sus pinturas, su talento, humildad e ideas. Aracataca pare artistas mágicos y para mí Melquin es uno de ellos, no me cabe la menor duda”.

Por su parte, Sara Núñez, directora de la Fundación Soñar es Creer, que lo ha respaldado en la creación de sus murales, confesó: “Con mi fundación me comprometí a empujarlo para que siguiera adelante. Me llevó a su casa a mostrarme las obras que había hecho con brochas creadas por él mismo. Me dijo que su sueño era pintar con brochas profesionales y la fundación lo apoyó”.