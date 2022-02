‘El Padrino’: clásico de gánsteres que se reestrena por sus 50 años

Son varias las generaciones que se han convertido en admiradoras de la película El padrino, considerada una de las más influyentes del cine de gánsteres. Sin embargo, los más jóvenes no habían tenido la oportunidad de disfrutar de esta producción en pantalla gigante y se debían conformar con verla en televisión o por computador.

Ahora, debido a que esta cinta dirigida por el estadounidense Francis Ford Coppola, celebra 50 años de su estreno, las exhibidoras nacionales y también la Cinemateca del Caribe, la proyectarán desde este jueves.

Paramount Picture y la empresa de producción de Coppola, American Zoetrope, han realizado una meticulosa restauración de las tres películas y condensan en 175 minutos toda la acción que encierra esta trama que vio la luz el 15 de marzo de 1972.

The Godfather (nombre en inglés) está basada en la novela homónima, que cuenta las aventuras de la familia real de los Mortillaro de Sicilia, Italia. Fue escrita por Mario Puzo, conocido popularmente como el ‘literato de la Mafia’, quien adaptó el guion con ayuda de Coopola.

Protagonizada por Marlon Brando y Al Pacino como los líderes de una poderosa familia criminal ficticia de Nueva York, la historia, ambientada entre 1945 a 1955, cuenta las crónicas de la Familia Corleone liderada por Vito Corleone (Brando), enfocándose en el personaje de Michael Corleone (Pacino), y su transformación de un reacio joven ajeno a los asuntos familiares a un implacable jefe de la mafia ítalo-estadounidense.

“Estoy muy orgulloso de El Padrino, que ciertamente define el primer tercio de mi vida creativa. Con este homenaje al 50 aniversario, me complace especialmente que El Padrino Coda: La muerte de Michael Corleone, haya sido incluida, ya que capta la visión original que tuvimos Mario y yo sobre la conclusión definitiva de nuestra trilogía épica”, ha expresado Coppola.

Para el experto en cine Rafael Iglesias Bermúdez, que durante 27 años ha conducido actividades en el Cine Club de la Cinemateca del Caribe, varios aspectos se confabularon hace medio siglo para alabar el estreno de este film.

El primero, la autoría de un hombre no tan altamente estimado en la literatura de consumo: Mario Puzo y su libro The Godfather, después la escogencia de Francis Ford Coppola, que había hasta ese momento realizado el guión de la película Patton en 1971 y algunas películas menores como You’re a Big Boy Now en 1966 o The Rain People en 1969.

“Coppola fue escogido por el propio Puzo para firmar el guión, pero el gran logro de la película fue la aceptación del gran actor Marlon Brando para encarnar a Don Vito Corleone, el gran jefe de esa familia de capos. Además de estos logros, otros fueron la música realizada por Carmine Coppola y Nino Rota y la espectacular fotografía del cameraman Gordon Willis y un reparto que incluyó jóvenes de esa época, como: Al Pacino, Diane Keaton, Robert Duvall, James Caan, pero también algunos veteranos de Hollywood como Sterling Hayden, Richard Conte y John Marley, entre otros”, explicó a EL HERALDO.

El cineforista explicó que a inicios de los 70’, la crítica mundial se dividió entre los que la alabaron al máximo, pero también hubo puntos de vista diferentes que incluso la llamaron fascista (por su supuesta glorificación de la mafia).

Ganó los Óscares en los rubros de Mejor Película de 1972, Marlon Brando se llevó la estatuilla al Mejor Actor Principal (que rechazó) y el Óscar al mejor Guion adaptado fue para Puzzo y Coppola.

“El Padrino plantea la mítica exploración de los lazos familiares, aunque sea una familia bañada por la ambición y la sangre, y todavía convence que tener familia es mejor que no tenerla. En Barranquilla se estrenó en el viejo y desaparecido Cine Murillo en la calle del mismo nombre”, apuntó.