‘El niño y la garza’, el relato sobre la amistad de Hayao Miyazaki

El momento de estrenarse en cines llegó. La despedida del maestro de la animación, Hayao Miyazaki en ‘El niño y la garza’ arriba a las salas este jueves, tras recibir una nominación al Óscar como mejor película de animación.

Después de un periodo de aproximadamente siete años en desarrollo, Hayao Miyazaki ha finalmente lanzado su primera película en una década: Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka, traducida literalmente como ‘¿Cómo vives?’, sin embargo, para los mercados internacionales, se ha seleccionado el título ‘El niño y la garza’ (The Boy and The Heron).

La película cuenta la historia de Mahito, un niño de 12 años que pierde a su madre en un incendio y se muda al campo con su padre y su madrastra. Allí, conoce a una garza parlante que le revela que su madre sigue viva en otro mundo, y juntos emprenden un viaje fantástico lleno de peligros y maravillas.

La película se ambienta en la Guerra del Pacífico y explora temas como la vida, la muerte, la imaginación y la aventura. ‘El niño y la garza’ ha sido aclamada por la crítica y el público, y ha sido merecedor del premio a Mejor Película Animada en la más reciente entrega de los Globos de Oro.

Hayao Miyazaki, reconocido director, animador, ilustrador, mangaka, productor de anime japonés, cofundador del prestigioso Studio Ghibli y con más de cinco décadas de carrera, ha dejado una huella imborrable en la animación mundial, con obras maestras como El Viaje de Chihiro, La Princesa Mononoke, Mi Vecino Totoro y El Castillo en el Cielo.

Sus películas exploran temas profundos como la relación de la humanidad con la naturaleza, la tecnología, la guerra, el pacifismo y la espiritualidad, presentando personajes femeninos fuertes e independientes y antagonistas complejos.

Entre sus numerosos premios se incluyen el Óscar a la Mejor Película de Animación por El Viaje de Chihiro y el Oso de Oro en el Festival de Berlín, así como el Óscar Honorífico por su contribución al cine mundial.